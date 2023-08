È tornato alla ribalta un fenomeno che sta preoccupando, e non poco, gli agricoltori nei dintorni di Latina. Alcune aziende infatti hanno subito nelle scorse notti una serie di furti che, oltre a provocare danni ingenti, rischiano di paralizzare per giorni la produzione, con possibili ricadute sulla qualità del raccolto. A colpire infatti sono i ladri di cavi elettrici, alla ricerca di rame da vendere presso rottamatori compiacenti, che stanno depredando i collegamenti necessari per assicurare il funzionamento degli impianti di irrigazione. L'ultimo furto è stato messo a segno nella notte di ieri vicino Borgo Podgora, me si tratta già del secondo episodio nel giro di qualche notte. E soprattutto è un fenomeno che già in passato aveva creato danni tra gli operatori del settore.

L'episodio di ieri notte è stato consumato all'interno di una coltivazione di kiwi che si trova nelle campagne tra Borgo Carso e Podgora. Nottetempo, agendo praticamente indisturbati, i ladri hanno portato via cinquecento metri circa di cavo elettrico che collegava la centralina dell'impianto di irrigazione alla cabina di alimentazione dell'energia elettrica più vicina, ovvero quella che serve il fondo agricolo. Per farlo, i soliti ignoti non si sono fatti scrupoli a danneggiare le centraline dell'impianto, creando un danno anche maggiore del solo valore del cavo elettrico.