I controlli serrati degli ultimi giorni e il sequestro del maxi scooter utilizzato per i furti precedenti, non hanno scoraggiato i ladri che da qualche settimana stanno mettendo a segno una serie di colpi ai danni dei negozi del capoluogo, sempre con lo stesso metodo, ossia utilizzando un motociclo come ariete per abbattere le porte a vetri. Nelle notti scorse infatti i banditi sono tornati in azione, sempre alla ricerca di denaro, gli spiccioli contenuti nei registratori di cassa, al massimo qualche centinaio di euro.



Gli ultimi furti sono stati messi a segno nella zona del centro commerciale Morbella, gli ultimi due in particolare. Ieri notte infatti i ladri sono riusciti a introdursi in una pescheria sul lato del mega store che affaccia su viale Picasso. I soliti ignoti sono riusciti a prendere il cassetto del registratore di cassa, che a quanto pare conteneva poco o niente: ieri mattina, alla scoperta dell'intrusione notturna, è stato poi trovato sul marciapiede vicino alla strada. La notte prima invece un furto simile era stato consumato ai danni del bar gestito da cinesi, situato sempre all'esterno del centro commerciale. Con lo stesso metodo, i banditi avevano preso i soldi del fondo cassa. Ma non solo, perché la stessa notte era stato preso di mira anche il bar di una stazione di servizio di via del Lido.