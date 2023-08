Una misteriosa aggressione si è consumata ieri notte, nel capoluogo, in circostanze alquanto singolari, almeno stando a quanto raccontato dalla vittima. Si tratta di un uomo che si è presentato all'accettazione del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti con le gambe piene di ferite sanguinanti. Alcune delle lesioni erano piuttosto profonde e la versione che ha fornito ai soccorritori ha dell'incredibile, perché il paziente sostiene di essere stato aggredito dai ladri che aveva sorpreso a rubargli il furgone, dopo avere tentato di aggrapparsi al mezzo ed essere trascinato per diversi metri. Un racconto fornito comunque in condizioni di evidente alterazione psicofisica dovuta al consumo di alcol: sottoposto alle analisi non potendo escludere che avesse guidato, è risultato positivo con un tasso piuttosto elevato.

Secondo la ricostruzione dei fatti introdotta dalla vittima, si trovava al tavolo di un locale in compagnia di alcuni amici, quando qualcuno è riuscito a sottrargli le chiavi del furgone che aveva poggiato tra i bicchieri di alcolici. L'uomo avrebbe fatto appena in tempo ad accorgersi che qualcuno stava portando via il suo furgone, per lanciarsi all'inseguimento dei ladri e aggrapparsi al portellone del veicolo commerciale: così facendo sarebbe stato trascinato per alcuni metri, a detta sua, rimediando profonde ferite alle ginocchia. Sempre stando alla versione del malcapitato, i ladri non si sarebbero dati alla fuga, ma lo avrebbero affrontato per aggredirlo, utilizzando un coltello per ferirlo ancora alle gambe.

A quel punto l'uomo si sarebbe fatto accompagnare dai suoi amici in ospedale, ma le circostanze stesse del suo arrivo in pronto soccorso non sono del tutto chiare, come del resto è da valutare quello che gli è capitato. Per questo i medici non hanno lasciato nulla al caso, disponendo tutte le analisi e gli accertamenti utili a verificare il suo stato di salute nel momento in cui è stato ricoverato.