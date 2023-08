La fuga dei ladri si è conclusa all'alba di ieri sulla strada statale Pontina, con l'auto costretta a fermarsi dalla polizia sul prato di un'area spartitraffico alle porte di Terracina. E' qui che le volanti del Commissariato di via Petrarca hanno bloccato una Grande Punto grigia che era stata rubata nella notte in via Ponte di Ferro e il cui furto era stato subito denunciato, sia alle forze dell'ordine sia sui social, dalla proprietaria che si era accorta immediatamente della sparizione della macchina. Proprio il tempestivo allarme lanciato dalla donna ha consentito agli agenti di non perdere tempo prezioso e di far scattare le ricerche a largo raggio. Ricerche che hanno portato all'individuazione dell'auto e dato avvio a un inseguimento che ha avuto storia breve e che sarebbe culminato con alcuni arresti, forse di due uomini. Nella circostanza il condizionale è d'obbligo perché dal Commissariato non lasciano trapelare nulla - spetterà alla Questura di Latina fare il punto sulla vicenda - se non il fatto che sono in corso delle indagini più approfondite per capire se si sia davanti a una banda organizzata o a dei cosiddetti "cani sciolti".

Stesso discorso, in città, vale anche per l'escalation di furti di scooter di grossa cilindrata che si sta registrando negli ultimi giorni e che sta tenendo in apprensione molti possessori del mezzo a due ruote. Anche in questo caso vige il massimo riserbo da parte della polizia ma anche dei carabinieri della Compagnia locale che stanno cercando di risalire ai malviventi ma rigorosamente a fari spenti. Solo un aspetto è emerso come un dato di fatto dalle diverse denunce presentate dalle vittime dei furti: la gran parte degli scooter sono spariti sul lungomare Circe e sul litorale di Levante.

Sono invece tutti da accertare, e dunque da "prendere con le molle", gli allarmi lanciati da alcuni cittadini, e diffusi sui social, per un gruppo di giovani italiani che starebbe prendendo di mira e derubando, in piena notte, soprattutto gli extracomunitari.

Nel frattempo, non si fermano i controlli serrati degli agenti della Polizia Locale diretta da Michele Orlando che stanno monitorando con attenzione le strade ma anche le spiagge per mettere un freno ai venditori ambulanti.