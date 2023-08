Non c'è pace per i residenti del quartiere Agroverde, costretti a fare i conti ancora una volta con i vandali che prendono di mira il parco dedicato al generale Alberto Dalla Chiesa. L'ultimo raid ha visto il furto della luce che illumina la notte la statua della Madonnina. Sui gruppo del comitato di quartiere, monta la rabbia e l'indignazione per l'ennesimo atto notturno: «Stanotte al parco Dalla Chiesa - scrive una residente - ancora una volta sciacalli in azione: hanno portato via la luce davanti alla Madonnina. L'atto si commenta da solo».

La luce è stata sradicata dalla base e portata via. Un'azione come detto che ha fatto indignare molti; decine di commenti, come quello di Lucrezia: «Questi atti vandalici sono inconcepibili ed inaccettabili! Ma, queste persone che educazione hanno ricevuto in famiglia? Poi, c'è da aggiungere quanta perfidia hanno nel cuore. Perché distruggere ciò che è bello e sublime? Che la Madonna li possa illuminare». E c'è chi chiede l'utilizzo delle telecamere per perseguire chi commette questi atti incivili.