Dopo l'ultima ondata di furti consumati nelle attività commerciali con la tecnica dello scooter come ariete, i poliziotti della Questura di Latina hanno intensificato i servizi di pattugliamento per contrastare in maniera mirata quello che rischia di trasformarsi in un fenomeno incontrollabile. Nelle ultime notti gli scassinatori si erano concentrati sulla zona del centro commerciale Morbella, dove sono riusciti a colpire più volte, in apparenza sempre con lo stesso motociclo, oltretutto simile a quello impiegato in precedenza e già sequestrato dalla polizia in circostanze singolari, ma l'attività di prevenzione e contrasto ha portato gli agenti nella parte opposta del capoluogo. L'ultimo mezzo rubato impiegato per abbattere le porte a vetri dei negozi, uno Scarabeo Aprilia di colore grigio, è stato trovato ieri notte e sequestrato nella zona di Latina Scalo.

Non è ancora chiaro se la presenza dello scooter in un quartiere molto distante dal centro debba essere interpretata come un diversivo per dirottare altrove le indagini, come sospettato già la scorsa settimana, quando l'altro scooter, uno Scarabeo anche quello, era stato trovato in possesso a un giovane del Ghana che girava senza essere consapevole della provenienza illecita del mezzo. Fatto sta che i poliziotti della Questura hanno riconosciuto lo scooter perché era identico a quello ripreso dalle immagini di video sorveglianza che hanno ripreso i ladri in azione tra i negozi del centro commerciale Morbella qualche notte prima. Quindi con ogni probabilità si tratterebbe dello stesso motociclo, ma sono ancora in fase di ultimazione gli accertamenti di natura tecnica. Le ricerche dei ladri sono orientate comunque negli ambienti della microcriminalità, perché a colpire con questo metodo non sono veri e propri specialisti dei furti, ma persone senza particolari abilità, che provocano danni maggiori dei bottini raccolti: dopo avere sfondato le porte a vetri dei negozi, si limitano a prendere i soldi contenuti nel registratore di cassa, anche poche decine di euro.

Eppure la banda dello scooter non è l'unica a colpire in questo periodo. C'è anche un ladro solitario, un ragazzo di colore, che a sua volta punta obiettivi facili: un paio di notti fa è riuscito a introdursi nel bar della stazione di servizio Q8 di via del Lido. Probabilmente lo stesso soggetto che ieri notte è entrato nel ristorante all'angolo tra viale XVIII Dicembre e piazza Santa Maria Goretti alla ricerca di soldi. Sempre ieri notte i soliti ignoti sono entrati anche nella sede di una società che distribuisce bevande nei locali, situata sulla statale dei Monti Lepini, ma si sarebbero limitati a rovistare negli uffici, senza trovare nulla da rubare.