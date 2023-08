Gli specialisti dei furti in abitazione continuano a colpire con ritmo sempre più incalzante, sia in città che nelle zone di periferia. E non manca l'occasione che i ladri finiscano per tornare nelle stesse case che qualcun altro, prima di loro, ha già svaligiato. È successo ad esempio l'altra sera in via Francia, nella zona del quartiere Europa, dove una famiglia ha vissuto l'incubo di trovarsi con i banditi in casa quando sono rientrati: erano tre uomini incappucciati che si erano introdotti nella villetta sfondando la porta con arnesi da scasso e con una serie di calci. Una volta all'interno dell'abitazione, i soliti ignoti hanno cercato quasi esclusivamente gioielli, raccogliendo comunque un magro bottino, nascosto all'interno della federa di un cuscino che hanno utilizzato come se fosse un sacchetto. Del resto le cose di valore erano già state rubate in precedenza.

Insomma, quando i proprietari sono rientrati, i ladri si sono dati alla fuga e hanno cercato di seguirli, prima di perdere le loro tracce nella zona del parco Europa situato alle spalle della lottizzazione. Scene già viste, che si ripetono ormai con una certa regolarità e non risparmiano nessuno, perché i ladri colpiscono dove possono, ogni qual volta trovano una casa vuota, che sia dotata di allarme o meno. Gli scassinatori più preparati non si fermano davanti a niente, ma sono meno frequenti i furti nelle abitazioni quando gli inquilini sono all'interno. Sembra esserne una prova quanto sta circolando in questi giorni sui social network, ossia segnalazioni di comuni cittadini che hanno trovato i portoni di casa sporchi di colla, accorgimento che servirebbe ai ladri per capire appunto se l'abitazione è stata lasciata incustodita, ad esempio, per le ferie estive, e poter tornare in un orario più consono per mettere a segno il furto, perché se la porta viene aperta i filamenti di colla vengono strappati, se invece restano intatti nessuno è entrato in quel lasso di tempo.