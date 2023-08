Incidente stradale questo pomeriggio sulla Migliara 51 all'incrocio con via Quartaccio. A scontrarsi un giovane alla guida della sua moto Triumph con una Alfa 156. La vettura dopo il violento impatto, è finita ribaltata fuori strada. A riportare la peggio è stato il centauro, soccorso inizialmente da alcuni passanti, tra i quali un'infermiera che lavora all'Umberto I. Lo staff sanitario del 118 giunto sul punto del sinistro ha preso in cura il giovane e trasferito nel nosocomio di zona. Sul posto i Carabinieri e la Polizia Locale per tutti gli accertamenti del caso.