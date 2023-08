La zona dei pub ha fatto nuovamente da scenario a un episodio di violenza, anche questa volta senza particolari motivazioni all'origine dell'ultima aggressione consumata ai danni di un quarantenne romeno. È successo nella notte tra venerdì e sabato intorno alle ore 3, quindi dopo la chiusura dei locali che assicurano anche la presenza della vigilanza privata, quando uno straniero in evidente stato di alterazione psicofisica è stato aggredito da un gruppo di ragazzi. Per gli accertamenti del caso è intervenuta la Polizia, mentre la vittima è stata medicata sul posto, senza la necessità del ricovero in ospedale.

Il caso si è registrato in via Neghelli, nel secondo tratto dopo l'incrocio con via lago Ascianghi, all'altezza del civico 46 nei pressi di una rivendita di kebab, in un punto defilato rispetto alla zona dove si trovano i pub più frequentati, poco prima dell'area di sosta all'angolo con viale XVIII Dicembre. A quanto pare non ci sarebbero testimoni in grado di riferire in maniera obiettiva come si sono svolti i fatti o comunque nessuno si è fatto avanti all'arrivo dei poliziotti. Dopo la segnalazione al 121 è intervenuta una pattuglia della Squadra Volante, ma gli agenti non hanno potuto fare altro che identificare la vittima e raccogliere una descrizione sommaria dei suoi aggressori.

L'uomo si è limitato a dichiarare di essere stato affrontato e picchiato da più persone, presumibilmente ragazzi, ma senza conoscere il motivo di tanta violenza: era evidentemente ubriaco e non è escluso che avesse provocato in qualche maniera i suoi aggressori. Dal canto loro gli investigatori della Questura sospettano che lo straniero non abbia raccontato tutto o forse ha avuto paura di subire ulteriori ritorsioni. Fatto sta che l'episodio viene monitorato con l'attenzione che merita, anche nel caso in cui la vittima decidesse di non formalizzare la querela. Perché non si tratta di un caso isolato. Da qualche tempo infatti si registrano periodicamente aggressioni di questo tipo nel quadrilatero della movida nel centro di Latina, manifestazioni di violenza che in alcuni casi sono alimentate da gruppi di giovani in cerca di affermazione tra i loro coetanei. Ne è un esempio quanto è successo un mese fa a un cinquantenne con evidenti disturbi della personalità che frequenta il centro di Latina abitualmente ed è stato preso a calci senza un motivo.