Con la nuova impennata delle temperature tornano in azione anche i piromani. A bruciare nuovamente, nel primo pomeriggio di oggi, sono stati i terreni incolti tra Latina e Borgo Isonzo, una zona particolarmente soggetta al fenomeno dei roghi estivi, anche più volte nel corso di una stagione, come sta succedendo anche quest'anno. Per buona parte dei terreni l'erba è stata tagliata, ma tra le sterpaglie presenti sul bordo delle strade come viale Regione Veneto prendono facilmente vigore le fiamme che, spinte dal vento, si espandono con rapidità. È stato necessario l'intervento di Vigili del Fuoco e volontari della protezione civile per fermare l'avanzata dell'incendio prima che potesse raggiungere dimensioni incontrollabili: proprio da quella zona, anni fa, si era propagato un vasto incendio che aveva letteralmente accerchiato la città, raggiungendo la parte opposta del capoluogo, con conseguenze devastanti.