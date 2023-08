Somiglia ad una spy story in salsa locale, molto locale, quella che ha portato al rinvio a giudizio dell'ex capo della polizia locale Mauro Renzi, del maresciallo della stessa polizia, Giuseppe Di Florio e di due ufficiali di un corpo militare, tutti accusati a vario titolo di concorso nel reato di accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico protetto da misure di sicurezza. Una contestazione molto grave perché riguarda la violazione di dati sensibili per scopi slegati dall'attività professionale e istituzionale di tutti i coinvolti. Il processo è sostenuto dalla Procura di Roma che per legge è sempre competente per questo tipo di reati.