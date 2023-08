Era in sella alla sua moto un giovane di Cisterna che ieri mattina, poco dopo le 8, ha centrato la fiancata laterale destra di una vettura lungo la via Appia in un tratto rettilineo in cui si trovano diversi accessi ad attività commerciali.

E' successo intorno al chilometro 64 della statale, alle porte di Velletri.

La dinamica dello scontro è al vaglio degli agenti della Polizia locale veliterna che sono intervenuti sul posto insieme al personale dell'ambulanza e dell'automedica del 118.

Non è dato sapere se la vettura si stesse immettendo sulla carreggiata o stesse svoltando per lasciarla. Non è nemmeno dato sapere se gli agenti abbiano ricostruito, al momento, la velocità tenuta da entrambi i mezzi coinvolti.

Fatto sta che la moto si è schiantata contro la fiancata della vettura il cui conducente, oltre ad un forte spavento, non ha riportato ferite o lesioni degne di nota.

E' invece apparso subito molto grave il quadro clinico del giovane motociclista tanto che il 118 ha ritenuto necessario far intervenire un elicottero per trasferire d'urgenza il ferito presso l'ospedale San Camillo di Roma. E così per almeno due ore la viabilità sull'Appia sud ha registrato forti rallentamenti e ha impegnato gli stessi agenti nella messa in sicurezza dell'area.

Il ragazzo, una volta ricoverato al San Camillo, è stato sottoposto anche ad un intervento chirurgico molto probabilmente per la riduzione di qualche frattura, e col passare delle ore sembra che sia stato dichiarato fuori pericolo di morte.

Servirà quindi attendere la ricostruzione effettuata dagli agenti anche con la testimonianza del conducente dell'auto, un giovane di Velletri, prima di poter capire quali siano le responsabilità imputabili ad uno o all'altro conducente.