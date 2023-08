In una zona di periferia che non offre nulla dal punto di vista dell'aggregazione sociale, soprattutto per i più giovani, al di fuori degli esercizi commerciali, un gruppo di giovani dotati di scarsa educazione sta prendendo il sopravvento, devastando tutto ciò che trova sotto mano. Succede a Borgo Faiti, dove una comitiva di teppisti sta deturpando quel poco che di buono è stato fatto finora: oltre agli arredi urbani già relegati a una condizione di degrado dagli enti locali, nel mirino finiscono ripetutamente l'oratorio parrocchiale, il campo sportivo e il centro sociale, ovvero quelle strutture che un gruppo di residenti volenterosi sta cercando di rilanciare proprio per dotare la comunità degli spazi sani utili per la crescita dei giovani.

I danni maggiori si stanno registrando proprio negli spazi parrocchiali adibiti alle attività oratoriali e nel campo sportivo, dove i vandali si intrufolano nelle ore serali e notturne per gettare tutto all'aria, devastare tutto ciò che trovano. Non mancano le occasioni che vengano incendiate le sedie degli uffici, rotti tavoli e altri arredi. I giovani teppisti non si fanno troppi scrupoli a scavalcare cancelli e recinzioni in orari di chiusura delle strutture per passatempo. Qualcuno è convinto che all'interno di oratorio e campo sportivo, qualcuno della banda di devastatori si possa appartare anche per consumare droga, cannabinoidi stando all'aroma inconfondibile che si avverte dalle zone circostanti. Perché naturalmente nel centro abitato lo spaccio di droga avviene praticamente sotto gli occhi di tutti.