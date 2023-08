Mentre percorre via Marconi al volante di una Smart viene presa all'incrocio da un Ducato, sbandando con la city car che finisce sul marciapiede e poi contro una panchina, a pochissima distanza da una donna che stava camminando. È questa la dinamica dell'incidente avvenuto pochi minuti fa tra via Marconi e via Nenni, vicino alla biblioteca comunale e al Caffè Marconi.

Coinvolti la Smart e un Ducato guidato da un uomo che proveniva da via Nenni. Nell'impatto è rimasta ferita la ragazza al volante della city car, soccorsa prima dai passanti e poi dagli operatori del 118. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale di Aprilia.