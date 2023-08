Nel degrado dell'ex Svar è divampato un nuovo violento incendio. Nel sito industriale dismesso alle porte di Latina le fiamme sono scaturite stamattina in circostanze ancora poco chiare, in un contesto difficile anche per i soccorritori dei Vigili del Fuoco. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il rogo si sarebbe propagato dalla zona dove insistono alcune baracche di senzatetto e spacciatori all'angolo tra via Romagnoli e via Persicara, senza coinvolgere nessuno: da lì, alimentate dalle cataste di rifiuti e dalle sterpaglie, le fiamme si sono estese rapidamente al resto dell'area, raggiungendo il lato opposto, sul versante di via Po.

È in corso una vera e propria task force dei Vigili del Fuoco per spegnere l'incendio e accedere alle zone più impervie del sito, difficili da raggiungere a causa proprio delle condizioni di degrado in cui versa il complesso abbandonato. A un mese dall'ultimo violento incendio, torna alla ribalta quindi la questione ex Svar che il Comune sta affrontando proprio in questo periodo, mentre si prospetta un nuovo contenzioso con l'ex proprietà che rivendica la restituzione dell'immobile a distanza di dieci anni dall'avvio dell'esproprio per il piano di edilizia residenziale pubblica mai decollato, ormai di difficile attuazione.