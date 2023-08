Le avvisaglie c'erano già state nei giorni precedenti, quando il gruppo di turisti campani in vacanza a Terracina aveva più volte sconfinato nell'area riservata allo stabilimento balneare limitrofo - uno dei più noti del lungomare Circe - a quello che li vede ospiti e nelle ultime file. Un'invasione che si era materializzata con l'occupazione impropria di ombrelloni e lettini in prima fila e che aveva sempre costretto i legittimi abbonati a ricorrere ai titolari del proprio stabilimento per potersi riappropriare dei lettini. A niente, però, sono servite le diverse richieste da parte dei titolari visto che, lo scorso pomeriggio, si è registrato l'ennesimo episodio di "invasione".



Il bagnino in quel momento di turno alla postazione di assistenza ha invitato per due volte il gruppo di turisti a togliere i loro asciugamani posizionati davanti agli ombrelloni ma questi si sono dimostrati, stando alle testimonianze dei numerosi bagnanti presenti in spiaggia, indifferenti alla richiesta. A quel punto un uomo, il più grande del gruppo, si è avvicinato in modo minaccioso al bagnino e improvvisamente lo ha colpito al volto con una testata che ha procurato all'assistente una ferita alla fronte. Immediata la reazione del ragazzo che è riuscito a difendersi e a colpire a sua volta l'aggressore al viso. La situazione non è ulteriormente degenerata anche grazie all'intervento del bagnino dello stabilimento adiacente e di altre persone che hanno assistito a tutta la scena.

Sul posto si sono subito portati gli agenti del Commissariato di via Petrarca che, allertati dai titolari dell'attività balneare, hanno ristabilito l'ordine e identificato gli autori dell'aggressione.