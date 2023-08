Hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio intorno alle 16 sulla via Aurelia, all'altezza di Gavorrano, in provincia di Grosseto, i coniugi Giovanni Cardinali, 54 anni, e Monica Rosi, 46 anni, che da Sezze, città natale dell'uomo, stavano facendo rientro a Molino d'Egola, a San Miniato in provincia di Pisa dove vivevano da tempo. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della Polizia Stradale di Grosseto.



Il cuore di Monica ha cessato di battere nella notte tra domenica e lunedì, nonostante gli sforzi dei medici del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove la donna era giunta in condizioni disperate in elisoccorso. Il marito era deceduto poche ore prima sul luogo del sinistro.



I familiari di Giovanni, impiegato all'aeroporto di Pisa e di Monica, insegnante di sostegno in una scuola media di San Miniato, sono stati avvisati nella giornata di Lunedì. Commozione a San Miniato e Sezze, dove i due coniugi amavano tornare; entrambi appassionati di montagna avevano fatto ritorno da una vacanza a Luglio, e ad Agosto avevano trascorso alcuni giorni con il papà Sistilio, vedovo, ed il fratello di Giovanni, impiegato a Latina. Domenica dopo aver pranzato insieme erano ripartiti per fare ritorno a casa.



Secondo le prime ricostruzioni l'auto su cui viaggiavano i due coniugi avrebbe sbandato finendo contro il guardrail in un punto in cui, sembrerebbe vi siano stati in precedenza altri incidenti. I familiari della donna avrebbero già nominato un proprio legale. Sottoposto a sequestro della Procura della Repubblica di Grosseto il guardrail, che avrebbe dovuto trattenere l'auto all'interno della corsia, e invece ha ceduto, trasformandosi in un trampolino per l'auto che ha finito la sua corsa contro un albero di pino. La seconda ipotesi che si sia trattato di un malore improvviso, del conducente, disposta dunque l'autopsia sui due corpi per i quali non è ancora stato concesso il nulla osta per la celebrazione delle esequie, che dovrebbero avvenire a Sezze, nella parrocchia di Santa Lucia. Dove il corpo di Giovanni farà rientro con i mezzi della ditta Cirilli che curerà il trasporto della salma.