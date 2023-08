La capillare attività di controllo del territorio potenziata dalla Questura con lo specifico obiettivo di porre un freno al fenomeno dei furti in abitazione, ha permesso ieri di arrestare due cittadini tunisini, sorpresi in flagranza di reato mentre consumavano un furto in una casa del centro, una villetta situata in via Verdi, nei dintorni dell'ospedale Santa Maria Goretti. Portati negli uffici di polizia, la loro posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato: nella serata di ieri erano ancora in fase di ultimazione le pratiche del loro arresto.



L'operazione è stata portata a termine dai poliziotti della Squadra Volante con gli investigatori della Squadra Mobile, impegnati nello stesso contesto operativo di contrasto dei reati predatori, ma con compiti e metodologie diverse nella fase di esecuzione dei servizi di pattugliamento. Mentre le "pantere" hanno funzione di prevenzione e pronto intervento, i detective in borghese si muovono per acquisire informazioni utili all'identificazione dei banditi, compiendo l'analisi dei fenomeni criminali con discrezione.

L'attività congiunta ieri ha consentito di intervenire prontamente e con efficacia quando la centrale operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione di movimenti sospetti in una casa di via Verdi. Al loro arrivo, i poliziotti del questore Raffaele Gargiulo hanno subito individuato i due sospettati, bloccandoli prima che potessero dileguarsi. A quanto pare erano entrati in azione utilizzando un maxi scooter, portato con loro negli uffici di polizia per le verifiche del caso.

Dotati di comuni arnesi da scasso, erano riusciti a introdursi nell'abitazione per consumare il furto, alla ricerca di gioielli e soldi contanti. La loro posizione è tuttora al vaglio anche per chiarire il possibile coinvolgimento in altri episodi simili, sia in quella zona del centro che in periferia: gli investigatori ritengono che in città siano operative più bande, ma è pacifico ritenere che i singoli gruppi di razziatori siano capaci di muoversi con frequenza nel territorio comunale.