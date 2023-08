Era accusato di stalking e lesioni e alla fine la sua condanna è diventata definitiva e ora è agli arresti domiciliari per atti persecutori. Dovrà scontare la pena di un anno. Un uomo di 50 anni di Latina, è stato arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri nel Nord Italia per il reato di lesioni e stalking nei confronti della ex moglie. I fatti contestati sono avvenuti oltre dieci anni fa e l'uomo è stato sottoposto a tutti i gradi di giudizio, sia in primo grado che in Appello la pena era stata di un anno ed era arrivata la conferma dai giudici della Corte di Cassazione. E' difeso nel procedimento dall'avvocato Giovanni Codastefano. Era stata la parte offesa a presentare una denuncia e a chiedere alla Procura l'esercizio dell'azione penale, dopo le indagini si è svolto il processo e alla fine nei giorni scorsi l'uomo è finito agli arresti domiciliari.

La notifica è stata eseguita dai Carabinieri di Latina. Come conferma anche questo fatto, sono in netto aumento gli episodi di stalking e di lesioni, registrati sia a Latina che in provincia di Latina come testimonia l'alto numero di procedimenti penali che arrivano in Tribunale.



Da parte delle vittime c'è maggiore volontà nel denunciare episodi di violenza che si registrano tra le mura domestiche. Da parte delle forze dell'ordine l'invito è quello di rivolgersi sempre all'autorità giudiziaria e presentare una denuncia.