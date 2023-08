Attimi di paura, nella tarda mattinata di oggi, nell'acquapark Miami Beach di Borgo Piave, nella periferia di Latina, per un incidente che ha visto coinvolta una quattordicenne, rimasta priva di sensi per alcuni secondi in una delle piscine dove l'acqua è più bassa. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio della Polizia intervenuta con il personale della Squadra Volante, l'adolescente avrebbe battuto la testa mentre scendeva da uno degli scivoli, forse a causa di una postura poco scorretta. La giovane è stata subito soccorsa dal personale della struttura ricettiva in attesa dell'intervento degli operatori del pronto intervento sanitario: la quattordicenne ha ripreso conoscenza poco dopo, ma stando alla dinamica dell'infortunio oltre a un'ambulanza è stato inviato sul posto anche l'elisoccorso, che ha trasportato la paziente in ospedale per gli accertamenti medici utili a valutare la portata del trauma cranico.