Inoltre, la specifica attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile ha portato all'arresto di un 43enne, gravato da un provvedimento di carcerazione per l'espiazione della pena di anni 6, mesi 5 e giorni 27 per i reati di favoreggiamento della prostituzione, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

La potenziata capillare attività di controllo del territorio ha consentito di trarre in arresto due uomini, sorpresi mentre stavano consumando un furto in un'abitazione del centro cittadino.

Durante i servizi sono state identificate 155 persone, controllati 83 veicoli e verificato 1 esercizio commerciale. Sono stati inoltre effettuati 6 posti di controllo. Molti i controlli ai soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica.

