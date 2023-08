Gli adolescenti che frequentano il centro di Latina sono finiti nuovamente nel mirino dei ladri di smartphone e monopattini, ma c'è chi reagisce all'azione dei malintenzionati, oltretutto gli stessi che da mesi spadroneggiano nel capoluogo e fino a un mese fa occupavano abusivamente l'ex hotel De La Ville. Un paio di sere fa infatti una giovane vittima di un furto, aiutato da un amico, ha inseguito due nordafricani che avevano cercato di rubargli il monopattino, consentendo ai poliziotti della Squadra Volante di individuarne uno, poi identificato e denunciato in stato di libertà perché si aggirava impugnando una mazza da baseball: si tratta dello stesso trentenne che all'inizio di luglio era stato arrestato per i furti di smartphone consumati con destrezza tra i gruppi di giovani in piazza del Popolo.