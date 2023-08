Una coppia rischia di essere rinviata a giudizio per aver venduto una piscina da giardino ad un acquirente al prezzo di 400 euro. Doveva essere un affare è stata una truffa. E' una vicenda dai contorni tutti da chiarire quella che approderà davanti al giudice del Tribunale Giuseppe Cario il prossimo 11 settembre e che vede imputati un uomo e una donna originari della Calabria. A quanto pare la vittima, avrebbe chiesto informazioni alla coppia che su un sito di annunci aveva messo in vendita la piscina. Nonostante l'invio dei soldi e le chiamate su un numero di telefono che accompagnava quell'annuncio agli acquirenti non è arrivato niente. La coppia che ha raggirato la parte offesa, dopo qualche messaggio inviato su WhattsApp ha chiesto una ricarica su una carta post pay. Peccato che la piscina non è mai arrivata e a quel punto è scattata una denuncia ai carabinieri. In un secondo momento dopo la chiusura inchiesta il fascicolo è arrivato in Tribunale a Latina. I consigli da parte delle forze dell'ordine per evitare le truffe on line sono diversi a partire dal cercare sempre di prestare la massima attenzione a chi vende il bene e anche al prezzo. In un secondo momento è necessario fare una serie di riscontri anche sul feedback di chi mette l'annuncio e diffidare da quelli che all'apparenza sembrano degli affari. Tra poco il via con l'udienza. Anche questa vicenda mette in luce quanto il mondo del web nasconda delle insidie ed è fondamentale fare prevenzione per evitare brutte sorprese.