Pensava di fare prima a scaricare in mare, attraverso un sistema di bypass, senza avere l'autorizzazione, un imprenditore di Ponza, titolare di un B&B. E' stato scoperto dai militari della Guardia Costiera di Ponza e sanzionato con un verbale che può variare da 6.000,00 euro a 60,000,00. Si tratta della prima di alcune infrazioni rilevate e sanzionate dagli operatori dell'Ufficio Circondariale Marittimo dell'isola che, sotto la direzione del nuovo comandante, il tenente di vascello Dario Nicosia, stanno intensificando le attività di controllo per prevenire reati di tipo ambientale, per assistere i fruitori del mare e per intervenire, quando ce n'è bisogno, nelle malaugurate criticità che colpiscono chi sta in acqua, sia con un natante, sia a nuoto.