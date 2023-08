Il conducente è apparso subito ai poliziotti "nervoso e insofferente". All'interno della vettura gli agenti hanno ritrovato di 5 sacchi neri da giardino, dove erano nascoste 110 buste termosaldate contenenti 63 chili e 350 grammi di marijuana: il giovane è stato quindi arrestato in quanto accusato del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. La Procura di Velletri ha chiesto e ottenuto dal gip la convalida dell'arresto.

il fermo è arrivato in seguito agli intensi controlli effettuati sul litorale. Proprio durante il servizio, l'attenzione degli agenti del commissariato Anzio-Nettuno è stata attirata dall'alta velocità di un'auto che procedeva nel senso opposto alla loro marcia: invertita la rotta sono riusciti a fermare l'utilitaria, guidata da un 20enne, dopo un breve inseguimento.

Aveva più di di 60 chili di marijuana in auto quando è stato fermato dalla polizia. A finire nei guai, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, un giovane di 20 anni. che è stato arrestato.

