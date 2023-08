Tagliano la ruota ad una dipendente del Comune di Bassiano, è la suocera del Sindaco che esprime "ferma condanna".

Potrebbe trattarsi di un gesto vandalico, o di una ritorsione, o più semplicemente di uno scherzo di cattivo gusto, quello denunciato con "Profondo rammarico e preoccupazione" dal Sindaco di Bassiano Gianbattista Onori che in due post, apparsi ieri sul suo profilo social, ha dichiarato di "dover constatare come la scia intimidatoria non si ferma…" e sempre con lo stesso post esprime "A nome dell'amministrazione comunale, piena solidarietà al dipendente vittima di un gesto vile e codardo".

Onori che dichiara di essere a completa disposizione delle forze dell'ordine chiede che gli autori del gesto vengano assicurati alla giustizia, ma dice pure che questi "gesti si susseguono ormai da tre mesi" e in cuor suo spera che "l'opera di qualche incivile e codardo non può e non deve infangare la reputazione di una comunità che si è sempre contraddistinta per la cultura ed il rispetto". Qualche anno fa anche all'allora sindaco venne rotto il lunotto posteriore dell'auto, mentre dieci mesi fa qualche spiritoso, si divertì a sbullonargli le ruote dell'auto.

Che a Bassiano vi sia qualche vandalo è fisiologico, ora che questi vandali prendano di mira le auto di chi lavora o è all'interno della pubblica amministrazione, potrebbe essere solo una casualità. Di certo non sembra facile poter appurare chi ha inferto il taglio che ha prodotto la rottura del copertone della ruota dell'auto della suocera del sindaco, tuttavia i Carabinieri di Bassiano sapranno sciogliere presto il nodo che tanto sembra aver angustiato il primo cittadino, al punto da esporre la foto del veicolo vandalizzato.