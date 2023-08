Oltre 4 km di coda in questo momento sulla via Pontina in direzione del capoluogo pontino. Un tamponamento a catena avvenuto all'altezza dello svincolo per via Fossignano, che vede coinvolti almeno cinque veicoli, sta infatti causando il blocco della corsia sud. Nello scontro, a quanto è dato sapere, nessuno dei conducenti e dei passeggeri ha riportato ferite o lesioni gravi. Sul posto stanno intervenendo alcune pattuglie della Polizia stradale di Aprilia a cui stanno andando in ausilio, proprio per regolare la lunga coda di veicoli fermi, gli agenti della Polizia locale. Al momento si consiglia a quanti siano diretti verso Latina, di uscire ad Ardea sulla via Pontina Vecchia.

Per fortuna non si registrano feriti. Il traffico sta venendo deviato su via del Tufetto.