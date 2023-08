Incidente stradale in serata sulla via Appia, nel territorio di Pontinia. Tre le auto coinvolte con ben otto persone rimaste ferite. Cinque di esse sono state trasportate in ospedale. Si tratta di coloro a bordo di una Jeep Renegade che è finita schiacciata sul guardrail che delimita la carreggiata. Sul posto, per effettuare i rilievi, ci sono i carabinieri del nucleo radiomobile di Latina. A prestare i soccorsi i mezzi del 118.