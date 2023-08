Il clima nel reparto di Ostetricia e Ginecologia nell'ospedale Santa Maria Goretti è rovente. Il caldo in questi giorni con punte da record sta mettendo a dura prova tutti: pazienti e personale. I condizionatori rotti sono tre (nella sala d'attesa, nella medicheria e nella sala degenza) con logiche e pesanti ripercussioni. Si passa dal (raro) fresco, alla calura, poi di nuovo al fresco, al caldo insopportabile.



In difficoltà tutto il personale: dagli infermieri ai medici, alle ostetriche, ai portantini, agli addetti alle pulizie. Nei locali dove i condizionatori sono fuori uso la situazione è critica e l'aria è irrespirabile. Spesso arrivano ventate di grande caldo e si suda. Su cinque stanze che ospitano le pazienti, due sono climatizzate per le altre tre bisogna arrangiarsi e ognuno fa come può. C'è chi porta il ventilatore da casa per sopportare l'afa e chi invece non ha alternative se non quella di resistere con l'aiuto di qualche ventaglio e aprire le finestre cercando di far entrare il meno possibile la luce.