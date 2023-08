Sta entrando nel vivo l'inchiesta sul sistema delle cartelle di riscossione della società Acqualatina stralciate, attraverso presunti trattamenti di favore, per opera di dipendenti infedeli che avrebbero lucrato attraverso operazioni illegittime. Nei giorni scorsi infatti gli investigatori della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Latina, su delega della Procura del capoluogo, si sono presentati nella sede del gestore del servizio idrico per acquisire una serie di atti necessari proprio a chiarire i sospetti maturati dagli inquirenti. L'indagine svolta prima internamente dall'azienda e poi oggetto di verifiche da parte della Procura, avrebbe tratto origine da una serie di esposti inviati, a quanto pare dall'interno, da qualcuno che era al corrente delle operazioni illecite. La prima segnalazione ha puntato i riflettori su due dipendenti addetti ai rapporti col pubblico, poi l'inchiesta si sarebbe allargata ad altri soggetti, compreso un dirigente della stessa azienda, col sospetto che il sistema di annullamento delle cartelle di riscossione abbia consentito di favorire i clienti di alcuni professionisti che potevano godere di una corsia preferenziale nella definizione delle morosità.

