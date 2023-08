È ormai entrata nel vivo la stagione degli incendi di sterpaglie che da qualche settimana hanno iniziato a minacciare soprattutto le zone di periferia, nelle campagne intorno a Latina. Ieri un vasto rogo, probabilmente il più complesso tra quelli registrati dall'inizio dell'estate, ha minacciato seriamente il centro abitato di Borgo Bainsizza.

Probabilmente le fiamme sono scaturite dalla vegetazione nei campi tra strada del Bosco e strada Monfalcone, da dove poi si sono propagate rapidamente verso il borgo, spinte dal forte vento che ieri soffiava sull'Agro Pontino. I soccorritori dei Vigili del Fuoco e i volontari dei gruppi di protezione civile chiamati in causa, hanno lavorato a lungo per fermare l'avanzata dell'incendio, con non poche difficoltà considerata la vastità dell'area interessata dal rogo. Già nei giorni scorsi un vasto incendio aveva interessato la zona di via Valmontorio, sul litorale, ma numerosi incendi si sono registrati in più punti della periferia dall'inizio della settimana, tenendo sempre impegnata la macchina dei soccorsi.