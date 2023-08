È stato interrogato ieri dal Giudice del Tribunale di Latina Giuseppe Cario un operaio di Priverno che nelle scorse settimane era stato denunciato dalla moglie con cui è in via di separazione. A dire il vero, dopo essere stati separati in casa, ai danni dell'uomo, classe 1970, pende anche un divieto di avvicinamento emanato dallo stesso Tribunale a seguito di precedenti episodi commessi dal soggetto imputato di maltrattamenti in famiglia ai danni della ex compagna. Ciò nonostante, i contatti tra i due, che hanno anche dei figli, sono proseguiti e in alcune di queste circostanze si sono registrati episodi di aggressione verbale e insulti pesanti ai danni della donna mossi, a quanto pare, da uno spiccato sentimento di gelosia che non si è attenuato neppure dopo la separazione e che già aveva minato i rapporti tra i due da tempo.

Donna che ha quindi sporto regolare denuncia presso la locale stazione dei Carabinieri. Proprio i Militari dell'Arma guidati dal Luogotenente Maurizio Colorito, per evitare che la situazione potesse montare fino a degenerare, hanno confezionato un fascicolo in merito inoltrando una richiesta di intervento in codice rosso alla Procura della Repubblica.

Richiesta che ha mosso appunto l'interrogatorio durante il quale l'uomo è stato difeso dall'avvocato Daniele Giordano. Ovviamente è stato confermato il divieto di avvicinamento alla donna nei confronti dell'ex compagno. Divieto su cui vigileranno i Carabinieri pronti a sanzionare nuove eventuali violazioni ed, eventualmente, a chiedere nei suoi confronti provvedimenti piiù gravi.