Una denuncia per vilipendio alla Costituzione e alle Forze armate per il rapper Paky. Rischia di costare caro al cantante l'uscita sul palco dello stadio Francioni di Latina durante il Festival Explosive che si è svolto giovedì sera.

Come si vede e sente da alcuni video su Tik Tok, prima di una canzone, Paky dice: "Latina, voglio dire solo una cosa: chi non salta adesso è un c... di carabiniere pezzo di m…". I carabinieri presenti allo stadio per garantire la sicurezza hanno presentato una relazione che venerdì s'è trasformata in una denuncia nei confronti del rapper Paky per il reato di "vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate".