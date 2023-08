Sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale in codice rosso, ma poteva andare decisamente peggio se non avessero usato come vuole il Codice della strada - oltre al buonsenso - i dispositivi di sicurezza, in particolare le cinture di sicurezza.



Sono due anziani i feriti più gravi del tamponamento a catena verificatosi questa mattina all'altezza del chilometro 42, nei pressi dell'uscita di Fossignano sulla Pontina. L'auto della coppia, una Citroen C3 stava procedendo verso Aprilia. Ad un certo punto, per cause che sono al vaglio degli agenti del distaccamento apriliano della Polizia stradale, la loro vettura è stata tamponata violentemente. A seguito dell'urto e della carambola che ne è nata, la C3 è andata in testacoda e si è schiantata contro il pilone del ponte di via Fossignano. Un urto violentissimo seguito da quello delle altre due auto coinvolte, una Opel Corsa e soprattutto una Nissan Micra.



Come detto i due feriti più gravi sono la coppia di anziani, in codice rosso per dinamica. Entrambi sono stati estratti non senza difficoltà dall'abitacolo. A causa dell'urto le portiere non si aprivano più ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. La presenza delle vetture in mezzo alla carreggiata ha portato al blocco del traffico, deviato allo svincolo precedente, e al formarsi lunghe code.