L' ultimo fine settimana di agosto a Gaeta è stato funestato da un grave incidente stradale che ha causato la morte di un uomo del posto. Il sinistro è avvenuto nel centro città, proprio in un tratto in cui gli impatti tra mezzi si vanno verificando con frequenza. Venerdì mattina Giuseppe Forcina, 71 anni, all' incirca alle 11 era in sella al suo scooter quando il mezzo si è scontrato violentemente con una 500 sul lungomare Caboto all' altezza dell' incrocio con via Buonomo zona Piazza Mazzoccolo. Il suo veicolo è entrato improvvisamente in collisione con una vettura guidata da una donna di Gaeta uscita proprio dalla strada che immette su via Buonomo.

Nell' impatto il malcapitato è stato sbalzato violentemente sull' asfalto risultando ferito in maniera seria, riportando gravi traumi.

I soccorsi sono stati immediati con i sanitari del 118 che si sono adoperati per fornire una prima assistenza allo scooterista prima di trasportarlo in codice rosso all' ospedale "Dono Svizzero" di Formia. Nonostante però gli sforzi profusi per salvargli la vita, l' uomo è deceduto nel tardo pomeriggio.