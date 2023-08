Un uomo residente in provincia di Latina di 59 anni è stato fermato dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri durante un servizio svolto in stretta collaborazione tra il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Orvieto e il Nucleo Cinofilo del Gruppo della Guardia di Finanza di Perugia. L'uomo è stato fermato e controllato, a poca distanza da Orvieto Scalo, in provincia di Terni e a bordo del proprio veicolo nel corso di una perquisizione condotta dal personale specializzato sono stati trovati 25 grammi di hashish suddivisi in cinque confezioni da 5 grammi ognuna, pronte per essere immesse sul mercato. L'uomo, immediatamente è stato identificato, è accompagnato negli uffici dell'Arma dei Carabinieri. Per lui alla fine è scattata una denuncia piede libero. Il reato ipotizzato è quello detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Tutta la sostanza recuperata è stata posta sotto sequestro.

L'attività di controllo del territorio andrà avanti anche nei prossimi giorni per la prevenzione dei reati anche in provincia di Latina.