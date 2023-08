Questa volta hanno colpito in pieno giorno, sotto la luce del sole. Hanno studiato probabilmente l'obiettivo senza farsi notare e poi sono entrati in azione. Nessuno si è accorto di quello che stava accadendo in pieno centro a Latina.

Una banda di ladri ha rubato ieri - poco prima delle 11 da Sushi Corner - il ristorante giapponese che si trova sulla circonvallazione in viale Lamarmora e costeggia una parte del muro dell'Oratorio San Marco, a due passi da Palazzo Emme e dallo Stadio Domenico Francioni. Nel giro di pochi istanti i ladri sono riusciti ad entrare e avrebbero concentrato l'attenzione su alcuni apparati audio e poi una volta che hanno preso quello che cercavano sono scappati facendo perdere le tracce.

Non è escluso anche che si possano essere calati dal tetto e quindi si siano arrampicati. Subito è scattato l'allarme alla sala operativa della Questura e le pattuglie della Squadra Volante, impegnate nei servizi di controllo del territorio per la prevenzione dei reati - sono intervenute. I ladri erano scappati. Il locale quando è avvenuto il furto era chiuso, e la precisa stima del colpo è ancora in fase di quantificazione. Al vaglio anche le immagini delle telecamere che si trovano nella zona per dare un volto ai responsabili. Non è questo il primo furto messo a segno nella zona che da qualche settimana è stata presa di mira. Proprio in viale Lamarmora, nei giorni scorsi i ladri avevano rubato nella pizzeria Civico 18 che si trova a pochissimi metri di distanza dal Sushi Corner. La scoperta dell'azione era avvenuta la mattina alla riapertura dell'attività da parte del titolare, dopo il giorno di riposo settimanale.



In quel caso gli autori del raid avevano danneggiato una finestra per entrare nel locale al piano terra forzando il registratore di cassa dove c'erano alcune centinaia di euro e poi avevano frugato tra la merce. La Polizia era intervenuta e il personale specializzato della Scientifica aveva eseguito un sopralluogo.

Tra luglio e agosto a Latina è stata registrata una vera e propria escalation di furti: sono state prese di mira diverse attività commerciali tra cui il Gran Caffè Maira in via Piave all'ingresso di Latina e poi una pizzeria al taglio poco distante in via Romagnoli.



Tre giorni fa invece erano state svaligiate due abitazioni che si trovano a poca distanza da viale Lamarmora: in un caso due tunisini erano stati arrestati dopo il furto in via Verdi, mentre il giorno dopo era stato registrato un furto in via Ecetra, in linea d'aria a due passi da viale Lamarmora.

Non si esclude che la firma sia la stessa ma al momento questa al momento è soltanto una ipotesi.