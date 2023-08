Caos e tensione ieri nel primo pomeriggio vicino a Latina Fiori. Un episodio, a quanto pare una aggressione, su cui sono in corso accertamenti da parte della Polizia è finita con un giovane e una ragazza sotto choc che sono scappati dalla zona del centro commerciale Latina Fiori.



In base a quanto è emerso non si esclude sarebbero stati minacciati forse per motivi di viabilità o per altro ma questo ancora non è chiaro e durante la fuga, l'auto su cui viaggiavano è entrata in collisione con un veicolo e ha riportato anche dei danni ad una fiancata e ad una gomma. L'episodio su cui alcuni elementi non sono ancora del tutto completamente chiari, è avvenuto poco prima delle 15 di ieri pomeriggio quando alle spalle del centro commerciale - a poca distanza dal Colosseo - sarebbero avvenuti i fatti. Subito è scattato l'allarme al numero di emergenza del 112 e la Polizia è intervenuta nella zona di via Bruxelles mentre i Carabinieri hanno visto il ragazzo alla guida dell'auto all'altezza di via Cesare Augusto.

Sul caso sono in corso accertamenti.