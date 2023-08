A segnalare la presenza dell'uomo a terra è stata una telefonata giunta alla stazione dei carabinieri di Tor de Cenci. L'uomo è stato ritrovato agonizzante in via Singen. A condurre le indagini sono i carabinieri.

Un uomo di 53 anni è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena. E' accaduto, la notte scorsa, a Pomezia. L'uomo è stato soccorso quando era ancora in vita ma è deceduto quando è arrivato al pronto soccorso della clinica Sant'Anna di Pomezia.

