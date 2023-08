Allarme revenge porn a Latina e provincia. Da un anno a questa parte sono stati registrati diversi casi. E' di Ferragosto l'episodio più allarmante, avvenuto al Lido di Latina: ad una ragazza che si era sentita male perchè aveva bevuto troppo alcol, un coetaneo ha filmato le parti intime e ha diffuso il video su Instagram. Questo fatto così grave, è indicativo in merito alle modalità di approccio degli adolescenti alla sessualità e al web. I casi di revenge porn sono in aumento.

«L'allarme è concreto a Latina e provincia, tutto questo provoca una fenomenologia di rischio e di diffusione di immagini di nudo in chat che non rimangono circoscritte», osserva la Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, Monica Sansoni e che nell'ambito delle propria attività si occupa di criminologia minorile. «Nell'ambito degli ascolti c'è la percezione che i ragazzi non si rendono conto delle situazioni di rischio che si creano». A quanto pare tra gli under 18 il primo contatto invece che dal vivo è sui social: su Instagram o altre piattaforme. Ci si scambia le prime immagini già da spogliati.