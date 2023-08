Un furto è stato messo a segno ieri all'ora di pranzo a Latina. Un uomo di origine straniera, a quanto pare africana, a volto scoperto è entrato forzando una porta di emergenza dell'Hotel Garden di via del Lido a Latina. L'autore del furto si è diretto verso un registratore di cassa, ha sfilato il cassetto dove erano contenuti circa 100 euro e poi nel giro di pochi istanti è scappato in bicicletta facendo perdere le tracce nel traffico. Subito è scattato l'allarme e sul luogo dei fatti sono intervenuti i Carabinieri e hanno raccolto la testimonianza di una donna che era alla reception. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere che sono nella zona per risalire al responsabile del furto che a quanto pare sarebbe un volto conosciuto nella zona.