E' di due donne ferite il bilancio dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio al km 45,800 della Pontina.

Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 15.00 a poca distanza dallo svincolo per via del Commercio e ha visto coinvolte due vetture: una Jeep condotta da una donna e una Smart con un uomo al volante, un urto violento che ha fatto carambolare la Smart contro il guardrail, provocando l'esplosione degli airbag. Sul posto sono immediatamente arrivati i Vigili del Fuoco e due ambulanze del 118, con gli operatori che hanno prestato soccorso alle due donne che si trovavano a bordo della Jeep, rimaste ferite nell'incidente sulla Pontina, tutte e due sono state trasportate al pronto soccorso del "Città di Aprilia". Sul luogo anche gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia, che hanno eseguito i rilievi del sinistro per stabilire la dinamica. A causa dell'incidente è stato necessario chiudere il tratto della Pontina in direzione Latina compreso tra l'uscita per la Nettunense e quella di via Mascagni-via del Commercio, con il traffico che è stato deviato sulla complanare, un'operazione che ha visto l'ausilio degli agenti della Polizia Locale di Aprilia.