Incidente sul litorale di Terracina nel tardo pomeriggio di ieri. Due bambine appartenenti a un gruppo di vacanzieri, mentre erano intente a giocare nei pressi della scogliera in zona Torre Canneto, sono scivolavate battendo la testa sugli scogli. Subito soccorse, sono state elitrasportate in un ospedale idoneo per questi traumi da un elicottero atterrato nei pressi dell'Hotel dei Principi.