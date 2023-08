Un attentato nella notte ad Aprilia. Un messaggio di fuoco diretto al giovane imprenditore titolare di una nota panineria lungo via delle Regioni, nella zona nord di Aprilia. E' su quanto accaduto ieri notte ad Aprilia che stanno lavorando i Carabinieri di via Tiberio. Il titolare riferisce di non aver subito altri danni né minacce, si cerca quindi di capire chi possa aver messo il commerciante nel mirino. Qualcuno ha infatti incendiato la sua attività che ha riportato per fortuna solo danni alla serranda e all'entrata.