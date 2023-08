Imputazione coatta per il Presidente del Consorzio del Centro Commerciale Morbella Salvatore Centola. Lo ha deciso il giudice del Tribunale di Latina Giuseppe Cario che ha firmato una ordinanza: la Procura entro dieci giorni deve formulare - è riportato nel provvedimento - l'imputazione per le accuse ipotizzate nei confronti del presunto responsabile. I reati sono: estorsione e truffa.

Era stato il pubblico ministero Valentina Giammaria, titolare dell'inchiesta, a chiedere l'archiviazione nei confronti di Centola e il magistrato - sulla scorta delle indagini condotte - non aveva ravvisato i margini per andare a processo e contestare in questo modo le accuse.

Alcune parti offese si erano opposte alla prospettazione della Procura, sostenendo nelle denunce che Centola avrebbe estromesso alcuni consiglieri modificando anche lo statuto a suo favore.