Piccoli episodi di furti e rapine sono ormai all'ordine del giorno e non risparmiano neppure il centro città. L'ultimo caso si è registrato nella tarda mattinata di ieri, praticamente all'ora di pranzo, quando una persona, correntista di Poste Italiane, poco dopo essere uscita dall'ufficio centrale di piazzale dei Bonificatori dopo il prelievo allo sportello automatico, si è trovata a tu per tu con un uomo armato di coltello che l'ha costretta a consegnare i contanti. Sintomatica la circostanza che il bandito sia riuscito a intascare appena venti euro: niente di pianificato, la microcriminalità latinense è popolata di gente che vive di espedienti e colpisce d'istinto, alla disperata ricerca di contanti, magari per finanziare l'acquisto di droga.