La Polizia Stradale di Nettuno nel weekend appena trascorso ha dato una forte stretta sulla movida notturna e la guida pericolosa sulle strade principali insieme alle volanti del commissariato di Anzio. Sono state elevate una decina di multe per varie irregolarità stradali e due denunce penali per guida in stato di ebbrezza, per aver superato di molto il limite del tasso alcolemico previsto dal Codice della strada. Entrambi i denunciati sono cinquantenni, uno italiano di Anzio, l'altro un cittadino romeno residente ad Aprilia.

Il primo guidava "zigzagando" ad alta velocità sulla litoranea nella zona del Lungomare Ardeatino ad Anzio, in tarda serata, a bordo della sua auto, fuori controllo. E' stato fermato e controllato subito dai poliziotti della Stradale, che stavano effettuando i controlli. Così gli agenti hanno proceduto al controllo con etilometro e poi al ritiro della patente e al fermo della sua auto con relativa denuncia per guida sotto effetto di alcol. Mentre il cittadino romeno, in pieno giorno, sabato pomeriggio, verso le 15, dopo un abbondante pranzo e alcune bevute sul litorale, si metteva alla guida e procedeva ad alta velocità, al volante della sua Ford Fusion. Tra l'altro completamente nudo, con addosso solo un paio di mutande. E' così scattato immediatamente un rocambolesco inseguimento che si è concluso, con lo stop definitivo alla macchina in fuga, dopo circa 10 km. Il conducente ha bloccato l'auto ed è fuggito, uscendo dal portellone posteriore facendo perdere le sue tracce fra la folta vegetazione. I poliziotti della volante della polstrada hanno subito identificato il soggetto fuggitivo, grazie ai dati della sua Ford Fusion che è stata posta sequestro. Una volta risaliti al proprietario, un cittadino romeno di circa 50 anni già conosciuto alle forze dell'ordine. Nei suoi confronti è scattata la denuncia penale.