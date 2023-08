Un enorme albero si sradica da terra a causa delle raffiche di vento e finisce sopra le auto parcheggiate, danneggiando ben sei vetture, due in maniera seria. È questo ciò che è accaduto stanotte a causa del maltempo in via Vico ad Aprilia, un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiore. L'albero si è infatti staccato con tutte le radici crollando sulle auto in sosta. Sul posto da questa mattina sono al lavoro i vigili del fuoco di Aprilia, che hanno rimosso gran parte della pianta, permettendo lo spostamento delle vetture meno danneggiate. Sul posto in loro ausilio anche i volontari dell'associazione Alfa Aprilia e della Cb Rondine, oltre agli agenti della Polizia locale. Il tratto di via Vico è stato chiuso per permettere i lavori di rimozione.