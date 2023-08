Nel pomeriggio di lunedì 28 agosto i Guardiaparco nel corso delle attività di sorveglianza del territorio hanno individuato in località "Fontana Canale" alcune tende da campeggio e diverse attrezzature installate e non autorizzate dal Comune di Formia, non essendo presenti soggetti si è proceduto al sequestro di 3 tende da campeggio, 1 gruppo elettrogeno, 1 motosega e altre attrezzature finalizzate al campeggio.

Si ricorda che il campeggio in area libera all'interno del Parco è consentito per periodi limitati di tempo e deve essere autorizzato dall'amministrazione comunale competente alla quale l'Ente Parco ha inviato le prescrizioni relative all'area protetta all'inizio della stagione estiva pubblicate sul sito internet del Parco.

L'attività di controllo del territorio, in particolare del Comune di Formia, si è intensificata in questi giorni in seguito alle segnalazioni della presenza di rifiuti abbandonati.

In ordine a quest'ultimo punto il Direttore dell'Ente ha inviato una nota al Sindaco del comune di Formia per chiedere la convocazione di una riunione per condividere una strategia per la gestione dei rifiuti che, in particolare nel periodo estivo, diventa problematico a causa dell'aumento della presenza antropica dell'Area Protetta.