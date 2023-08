"Il fenomeno della violenza di genere rappresenta una vera e propria piaga sociale, per cui è necessaria un'azione collettiva che educhi la cittadinanza al rispetto e alla non violenza. Nell'esprimere vicinanza all'Ordine degli avvocati, al Tribunale di Latina, alle forze dell'ordine, alle associazioni e a tutti gli operatori che quotidianamente agiscono per arginare e contrastare il fenomeno, è necessario predisporre un piano degli interventi integrati, di cui l'amministrazione a guida Celentano, può farsi capofila, che prevedano azioni di sensibilizzazione e di formazione ed interventi strutturali per la sicurezza perché la nostra città possa considerarsi a "misura di donna" coinvolgendo anche forze dell'ordine, Azienda Sanitaria, istituzioni scolastiche e associazioni di settore". Così in una nota il partito di maggioranza Fratelli di Italia.